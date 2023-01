La répartition des députés dans les différentes commissions a été décidée aujourd’hui. On se souvient que lors de la prise de fonction du gouvernement Bennett-Lapid, la coalition avait pénalisé l’opposition dans cette répartition en appliquant des méthodes qui avaient diminué le poids des députés de l’opposition au sein de ces commissions, contrairement à ce qui était fait traditionnellement.

La vengeance du Likoud ne s’est pas faite attendre. Il a été décidé de conserver les mêmes répartitions que celles décidées par la coalition précédente sauf que cette fois ce ne sont plus les mêmes qui seront lésés.

Les négociations en vue de cette répartition ont été faites avec chaque parti de l’opposition séparément et non face au plus grand parti de celle-ci, à savoir Yesh Atid. Benny Gantz et Merav Mihaeli se sont d’ailleurs montrés très favorables à des discussions derrière le dos de Yaïr Lapid, qui devrait pourtant être le chef de l’opposition.

Le Likoud s’est glissé dans cette faille au sein du bloc de l’opposition pour appliquer le principe célèbre du »diviser pour mieux régner » et atteindre ses objectifs dans la distribution des postes au sein des commissions de la Knesset.

Ainsi, le Likoud a distribué à chaque parti de l’opposition une représentation au sein des commissions, mais Yesh Atid et Ra’am ont été considérés comme une seule entité.

Autre décision dirigée contre Yaïr Lapid et son parti: le Likoud a donné une large préférence au parti de Benny Gantz, Hama’hané Hamamla’hti, par rapport au reste de l’opposition, dans les commissions considérées comme importantes. A l’inverse, la représentativité de Yesh Atid est plus importante au sein des commissions secondaires. D’aucuns diront que le Likoud et le Ma’hané Hamamla’hti se ménagent mutuellement afin de ne pas compromettre un éventuel ralliement de ce dernier à la coalition à moyen terme.

Ainsi, Zeev Elkin a obtenu deux places au sein des commissions des Finances et de l’Intérieur pour le Ma’hané Hamamla’hti alors que Yesh Atid et Ra’am doivent se partager trois places à eux deux.

Pour les présidences de commission qui reviennent à l’opposition, le Likoud a procédé à des rotations. Ainsi, la commission de contrôle de l’Etat sera dirigée par un membre de Yesh Atid pendant les deux premiers tiers du mandat de la Knesset et par un membre du Ma’hané Hamamla’hti pendant le dernier tiers. A la tête de la commission pour le statut de la femme, la rotation se fera dans l’autre sens.

Notons que la présidence de la commission Alya et Intégration a été donnée au parti d’Avigdor Liberman, Israël Beitenou pendant la première moitié du mandat de la Knesset puis ce sera un membre du parti Avoda qui la dirigera. Il sera intéressant de voir comment les débats sur la réforme de la loi du Retour et notamment la suppression de la clause du petit-fils seront menés dans cette constellation.