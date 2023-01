Le prestigieux magazine culturel américain Rolling Stone a publié un classement des 200 plus grand(e)s chanteurs et chanteuses de tous les temps.

La chanteuse israélienne, Ofra Haza, z’l, fait partie du palmarès aux côtés d’Aretha Franklin, Withney Houston ou Beyoncé qui occupent la tête du classement.

Ofra Haza, z’l, décédée en 2000, est à la 186e place.

Pour justifier la présence de la chanteuse israélienne dans ce classement, le magazine écrit: »Comme un appel à la prière, l’ouverture de la chanson »Im Nin’alou » d’Ofra Haza en 1984 nous entraine immédiatement. Elle entraine l’auditeur dans son mezzo-soprano expressif. Lorsque le groupe britannique Coldcut a repris un morceau de cette chanson dans leur célèbre remix Paid in Full d’Eric B. & Rakim, il s’agissait d’un chef-d’oeuvre interculturel qui a porté la merveilleuse voix de la chanteuse israélienne dans le mainstream de la pop. D’inspiration judéo-yéménite, Haza a combiné une vocalité traditionnelle à des techniques modernes pour créer une oeuvre qui est à la fois ancienne et en avance sur son temps. Avec des albums comme Shirey Teman en 1984, Shaday en 1988 ou Kirya en 1992, elle est devenue un phénomène sans précédent sur le marché de la pop américaine et a confirmé son statut de »Madonna du Moyen-Orient » ».