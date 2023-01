Hier (dimanche), à peine entré en fonction, le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, a annoncé son intention de monter dans les prochains jours sur le Mont du Temple, comme il en a toujours eu l’habitude.

Cette déclaration a suscité de vives réactions à l’intérieur et à l’extérieur d’Israël.

Le Hamas a menacé de répondre avec force si le ministre israélien venait à réaliser ce projet et Yaïr Lapid a même supplié: »Si Ben Gvir monte sur le Mont du Temple, il y aura des morts ».

Les services de sécurité ont alerté le Premier ministre sur le risque d’une escalade engendrée par un tel acte du nouveau ministre de la Sécurité nationale et a même évoqué la possibilité de tirs de roquettes et d’un réchauffement de la situation sécuritaire en bordure de Gaza, en Judée-Samarie et à Jérusalem.

Binyamin Netanyahou s’est entretenu cet après-midi avec Itamar Ben Gvir à ce sujet et ce dernier a accepté de repousser de quelques jours sa visite sur le Mont du Temple.