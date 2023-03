Le parti Hatsionout Hadatit s’oppose à l’arrêt de la réforme mais ne posera pas d’ultimatum à Binyamin Netanyahou s’il décidait de prendre une décision dans ce sens.

La ministre Orit Struck a déclaré ce matin sur la radio Kan Reshet Beth, qu’elle serait très déçue si la réforme était suspendue mais n’a pas menacé de quitter le gouvernement.

Le député Simha Rotman, président de la commission des Lois et l’un des principaux artisans de la réforme, a expliqué sur la radio Kol Berama, ce matin: »Si nous arrêtons, nous disons au public en Israël, ‘Il y a des élections, vous pouvez voter mais finalement, un groupe de réservistes et d’employés et directeurs de la hi-tech qui sont prêts à brûler le pays et à détruire tout ce qui est saint dans l’Etat d’Israël, gagneront et votre voix ne vaudra rien. Le message que l’on enverrait avec une telle décision serait très dangereux ».

Le parti Otsma Yehoudit d’Itamar Ben Gvir menace de faire tomber le gouvernement si la réforme était gelée.

Néanmoins, les informations selon lesquelles Netanyahou devrait annonce une suspension de la réforme se confirment.