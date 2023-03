La situation interne en Israël est scrutée par les Etats arabes et les organisations terroristes, qui demeurent malgré tout prudents sur les conclusions qu’ils doivent en tirer.

Les organes de presse identifiés avec le Hezbollah ou l’Iran s’en donnent, néanmoins à coeur joie, et décrivent un tableau apocalyptique de ce qui se passe en Israël.

Israël Hayom rapporte que des journalistes proches du Hezbollah ont célébré cette nuit les manifestations en Israël par le slogan: »La troisième destruction, le début de la fin ». Plusieurs internautes palestiniens les ont rejoint: »La chute d’Israël », ont-ils écrit.

Par ailleurs, le limogeage du ministre de la Défense apparait dans les manchettes des journaux arabes ce matin. En Arabie Saoudite, au Qatar, en Jordanie, les principaux quotidiens en parlent.

La chaine Al Manar du Hezbollah a publié son analyse de la situation en Israël: »En ce moment, l’entité sioniste traverse une crise complexe qui s’envenime de jour en jour, sur les plans sécuritaire, politique, économique et militaire. La crise des sionistes dure depuis 12 semaines sur fond de scission sous le gouvernement Netanyahou, qui s’est accentuée après l’annonce du projet de modification du régime juridique. En outre, la crise au sein de l’armée sioniste monte en puissance avec la rébellion des soldats et leur refus de servir. Les médias font état de discussions au sein de l’armée sur la manière de surmonter et la crainte d’une guerre et d’une décomposition de l’armée ».

La page d’accueil du site de l’agence de presse Tasnim, proche du camp conservateur extrémiste iranien, est consacrée à un article sur les événements en Israël qui sont qualifiés de »rébellion des soldats de l’armée d’occupation sioniste ». C’est surtout le sujet du refus de servir des réservistes israéliens qui est traité et quasiment pas les mouvements civils contre la réforme judiciaire.