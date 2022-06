On le pensait disparu ou du moins on avait décidé de vivre comme s’il n’existait plus: le Corona se rappelle à notre bon souvenir.

Le nombre quotidien de personnes contaminées a dépassé les 10 000 et celui des malades hospitalisés a augmenté de 106% entre la semaine dernière et cette semaine.

D’après le responsable Corona du gouvernement, le Pr Salman Zarka, ce n’est que la partie visible de l’iceberg, parce qu’il n’existe plus aujourd’hui d’obligation de se faire tester. D’ailleurs, les lieux où il est possible de faire un test PCR sont devenus très rares.

Face aux chiffres inquiétants, la commission de la Santé à la Knesset, dirigée par Idit Silman, tient aujourd’hui une discussion autour de la surveillance des tests à domicile. Afin de remédier au manque de possibilités de faire des tests à l’extérieur, la commission propose de permettre aux gens de se tester chez eux tout en étant en conversation vidéo avec une personne formée pour réaliser ces tests. L’objectif est d’optimiser la fiabilité des auto-tests et de décharger les caisses maladie et le Maguen David Adom de l’organisation de stands de tests.

Par ailleurs, la commission va aussi débattre du manque de médicaments dédiés aux malades graves du Corona, notamment le Molnupiravir, qui n’est plus en quantité suffisante dans les stocks des caisses maladie et qui n’a pas fait l’objet de nouvelles commandes de la part de l’Etat.