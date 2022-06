En milieu de semaine, Yaïr Lapid devrait s’installer dans le fauteuil de Premier ministre de l’Etat d’Israël, si effectivement la dissolution de la Knesset est votée demain.

Une des questions majeures qu’il devra traiter est celle du nucléaire iranien. Quelle est donc la position de Yaïr Lapid sur ce sujet? Par le passé, on a pu l’entendre tenir des propos qui n’étaient pas toujours en phase avec la ligne dure concernant un éventuel accord avec l’Iran.

Les Américains sont pressés de signer, notamment en raison des prix du pétrole et de l’essence, qui ne cesse d’augmenter chez eux. L’accord avec l’Iran et la levée des sanctions économiques leur donneraient une bouffée d’oxygène. Biden a toujours été favorable à cela.

Ces derniers jours, Tsahal a créé la surprise en émettant un avis favorable à un tel accord, estimant qu’il permettrait à Israël de gagner du temps pour préparer l’option militaire.

Est-ce de crainte que Lapid ne se laisse influencer par cet avis que Bennett, qui est totalement opposé à cet accord, a souhaité un poste de ministre des affaires iraniennes, une fois qu’il aura quitté celui de Premier ministre?

En effet, plusieurs responsables sécuritaires et des renseignements, dont le Mossad, estiment que cet accord est mauvais et que, contrairement à ce que disent ceux qui souhaitent qu’il soit signé, ne permettra pas à Israël de gagner du temps.

Yaïr Lapid n’a encore pas énoncé clairement ce que serait sa position. Il sait que de se prononcer en faveur de l’accord avec l’Iran pourra être mal perçu au sein de la population israélienne qui s’y oppose instinctivement.

Sous la pression de Bennett et du Mossad d’une part et de l’armée et des Etats-Unis, d’autre part, ce positionnement sera le premier et l’un des plus lourds de sens du Premier minsitre entrant.