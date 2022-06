C’est aujourd’hui que la commission des Lois de Guilad Kariv (Avoda) doit débattre du projet de loi de dissolution de la Knesset. Ainsi, le cheminement législatif habituel sera contourné puisque le projet ne passera pas devant la commission de la Knesset de Nir Orbach, ce dernier étant soupçonné de vouloir retarder le processus afin de trouver un gouvernement alternatif dans la Knesset actuelle.

Demain, la loi de dissolution de la Knesset sera votée au parlement et Yaïr Lapid deviendra le 14e Premier ministre de l’Etat d’Israël, mardi ou mercredi au plus tard.

Ainsi, l’accord de rotation sera appliqué. Du moins, pour cette partie car notons que les autres rotations prévues n’auront, a priori, pas lieu. En effet, Saar aurait dû intégrer le ministère des Affaires étrangères, Shaked celui de la Justice et Bennett prendre la place de sa numéro 2 à l’Intérieur. Or, Saar aurait décliné la proposition de Lapid de lui succéder aux Affaires étrangères. Ainsi, Lapid devrait conserver ce portefeuille tout en étant Premier ministre. Quant à Bennett, il doit hériter d’un portefeuille des affaires iraniennes.

Par ailleurs, les députés mènent des négociations afin de parvenir à des accords pour faire encore passer certaines lois avant la dissolution de la Knesset. N’oublions pas que les parlementaires vont repasser par la case élections, ce qui implique pour certains de réussir l’étape des primaires de leur parti et pour d’autres de donner des gages à leur chef de parti qui décidera de leur place sur la prochaine liste. Ils ont donc besoin d’apporter un maximum de résultats pour garantir leur avenir politique.

Parmi ces lois se trouve l’aide aux travailleurs indépendants victimes de la vague Omicron, mais aussi peut-être l’abaissement du seuil d’éligibilité afin d’aider les nombreux partis qui oscillent autour de cette ligne dans les sondages.

Par ailleurs, rappelons que la loi sur la Judée-Samarie n’est toujours pas passée. C’est d’ailleurs le refus de l’opposition d’aider la coalition à la faire passer qui a, entre autres, été à l’origine de la chute du gouvernement. Au sein de la coalition, on espère maintenant que l’opposition la soutiendra, puisque de toute façon son objectif est atteint et la Knesset va être dissoute. Mais le bloc de droite n’est pas prêt à voter pour cette loi maintenant. Elle est automatiquement prolongée de 6 mois avec la dissolution de la Knesset et le fait qu’elle n’ait pas pu être votée par la coalition actuelle est un argument de poids pour cette campagne qui s’annonce.

A propos de campagne, les tractations entre les partis ont déjà commencé. Tikva Hadasha qui est en difficulté dans les sondages serait en pourparlers avec Kahol Lavan de Benny Gantz. Ce dernier, en parallèle, tente de rallier l’ancien Chef d’Etat-major, Gadi Eizencott, qui a annoncé, il y a peu, son entrée en politique. Gantz sait que si Eizencott part chez Lapid, cela pourra lui nuire. En revanche, s’il le place sur sa liste, il pense pouvoir transformer le duel qui s’annonce entre Lapid et Netanyahou en s’invitant dans la lutte, créant une sorte de triangulaire.