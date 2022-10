Le chef de l’opposition, Binyamin Netanyahou, a participé ce matin à une cérémonie organisée par le Forum des jeunes implantations, à Guivat Harel.

Sur place, il s’est engagé à inscrire la régularisation des jeunes implantations dans l’accord de coalition s’il est celui qui est désigné pour la former.

Etaient présents lors de cette cérémonie: les candidats du Likoud Idit Silman et Avihaï Boaron, le président du conseil de Yesha, Shlomo Neeman, les leaders du forum des jeunes implantations, Atara Rappaport Cohen, Eliahou Attia et Ori Bertfeld ainsi que le vice-président du conseil régional du Binyamin, Rafoul Angel.

Une coupure de courant, liée à la pluie, a surpris les participants au début de la cérémonie, comme un clin d’oeil au quotidien difficile que vivent les habitants de ces jeunes implantations qui ne sont pas reliés au réseau électrique national.

Pour finir le chef de l’opposition à planté un olivier dans le yishouv de Guivat Harel.

Il a raconté qu’il avait essayé de régulariser les jeunes implantations déjà lorsqu’il était Premier ministre avec Gantz à ses côtés et que c’est ce dernier qui avait torpillé ses projets: »Yariv Levin et moi-même avons essayé de convaincre Benny Gantz, dans le cadre de notre gouvernement paritaire. Nous l’avons supplié de nous laisser régulariser les jeunes implantations afin de mettre un terme à cette souffrance. Nous parlions à un mur ».

Puis il a poursuivi: »Je le fais motivé par une foi profonde, je n’ai pas besoin de lire un prompteur. Cela vient de l’âme et du plus profond du coeur. Pour que cela se réalise, nous avons besoin d’un gouvernement de droite fort à la tête duquel se trouve une personne qui peut dire un simple mot face aux pressions internationales et ce mot est: non. Nous n’évacuerons pas de yishouvim et nous ne les abandonnerons pas. Gantz et Lapid ont fait resurgir l’Etat palestinien au centre du débat. Ce n’est pas notre voie. Sans la terre d’Israël, il n’y a pas d’Etat d’Israël et il n’y a pas de peuple d’Israël ».

Binyamin Netanyahou a signé une déclaration promettant de régulariser les jeunes implantations dans le prochain gouvernement.

Parallèlement, des représentants du parti Hatsionout Hadatit – Betsalel Smotrich, Orit Struck et Simha Rotman, ont participé à une cérémonie à Netiv Haavot dans le Goush Etsion, où ils ont aussi signé cette déclaration.