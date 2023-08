Les cinéphiles se souviennent de “Captain America: Civil War”.

Dans le film, nous vivons au milieu de menaces potentiellement catastrophiques de forces mystérieuses. Certaines viennent de l’extérieur de nos frontières, d’autres de l’intérieur. Parfois, les tragédies en résultant sont aggravées par ceux à qui nous avons donné notre confiance pour les gérer.

Parallèlement, face à ces périls, des mesures de plus en plus invasives sont adoptées au nom d’une sécurité surchargée. Nous ne voyons pas les menaces qui ne se réalisent toujours pas, mais nous ressentons les restrictions de nos libertés fondamentales, en particulier une surveillance accrue.

En d’autres termes, nous devons faire face au conflit intemporel entre liberté et sécurité, que chaque société moderne traite d’une manière ou d’une autre.

Ce conflit a également fait son chemin dans notre fiction. Dans les bandes dessinées de super-héros et les films, le typique combat du bien contre le mal se présente dans une tout autre configuration du maléfique: les super-héros représentent désormais la menace, compte tenu de leur énorme pouvoir et de leur manque de responsabilité.

À leur tour, les gens “normaux” veulent limiter les activités des héros et les tenir responsables de leurs erreurs, plaçant les héros dans l’étrange position de défendre leurs propres droits civils tout en luttant pour assurer la sécurité des gens.

C’est le contexte général de “Captain America: Civil War” et, plus important encore, du scénario de Civil War qui a dominé presque toute la gamme Marvel Comics en 2006 et 2007. Dans la bande dessinée, tout se déroule principalement en sept parties, de la guerre civile de Mark Millar et Steve McNiven, ainsi que dans près d’une centaine de numéros liés à d’autres titres tels que Iron Man, Captain America et le formidable Spider-Man.

Cette histoire montre comment les différents super-héros Marvel traitent les questions de liberté et de sécurité à travers le prisme de leurs propres codes moraux individuels

Ce faisant, “Guerre civile” donne aux lecteurs un cours intensif sur la façon dont différentes personnes – avec ou sans capes – regardent ce conflit d’idées éternel, utilisant leurs facultés individuelles de jugement moral pour décider quel rôle chacun allait jouer durant le conflit de nos super-héros.

Comme dans le film, Iron Man et Captain America sont les deux principaux protagonistes de la bande dessinée qui a commencé par une catastrophe tragique, impliquant de jeunes héros inexpérimentés. Ce n’était que la dernière d’une série de catastrophes, liées aux super-héros, qui ont provoqué un tollé populaire et conduit le gouvernement américain à adopter une loi obligeant les super-héros à s’enregistrer auprès du gouvernement. Ceci impliquait de révéler leur identité aux autorités, de se soumettre à une formation et d’être tenus responsables de leurs actes.

Iron Man et Captain America se sont divisés sur la question de l’enregistrement.

Chacun dirigeait un groupe de héros soutenant leurs causes respectives, correspondant à leurs positions éthiques fondamentales. Iron Man s’engage et soutient la nouvelle législation parmi les super-héros, tandis que Captain America décide de lui résister. Naturellement, ils en viennent aux mains tout au long de l’histoire, débattant également des avantages et des inconvénients de la législation et de son impact sur la liberté et la sécurité.

D’un côté, nous avons Iron Man, le pragmatique.

Il peut voir ce qui vient et essaie de l’empêcher, dans la lignée de l’école d’éthique connue sous le nom d’utilitarisme, associée à Jeremy Bentham et John Stuart Mill. Il se rend compte que l’opinion publique se retourne contre les super-héros non réglementés et considère la nouvelle législation comme le moyen le moins intrusif de redonner aux gens ordinaires le sentiment d’être en sécurité.

De l’autre côté, nous avons Captain America.

Il se présente par principe comme un représentant de l’éthique basée sur des règles connues sous le nom de déontologie, le plus souvent liée à Emmanuel Kant. Il met l’accent sur les droits des super-héros à leur liberté d’opérer de manière autonome, ainsi qu’à leur vie privée concernant leur véritable identité – qui les aident également à protéger les civils et leurs propres proches.

Même si chaque héros se bat pour sa position, la véritable lucidité vient du fait que les deux voient les arguments de l’autre côté.

Iron Man apprécie la liberté de ses collègues super-héros et considère la législation comme la meilleure option disponible pour la préserver.

Captain America valorise la sécurité. Après s’être battu pour elle pendant la Seconde Guerre mondiale, il estime, aujourd’hui, que la nouvelle législation entravera les efforts de ses compagnons héros pour aider les gens.

Aucun des héros n’est dogmatique quant à son opinion. Chacun d’eux voit les avantages de la liberté et de la sécurité mais trace une ligne de démarcation entre eux à un endroit différent.

Aux fins de la “guerre civile”, Spider-Man devient l’être essentiel sur le terrain, celui qui ressent l’impact de l’enregistrement et de la résistance plus personnellement que l’une ou l’autre des figures de proue. Ayant farouchement protégé son identité secrète pendant des années pour défendre sa bien-aimée tante May et Mary Jane Watson, il connaît parfaitement la valeur de la vie privée, de la sécurité, et les ramifications personnelles de son vrai nom devenant de notoriété publique.

En tant qu’avatar de l’éthique de la vertu et de son représentant populaire Aristote, Spiderman tente d’illustrer les meilleurs traits de caractère de ses mentors tout en visant à être le meilleur héros possible. Il se range du côté d’Iron Man et de Captain America à divers moments de l’histoire et nous aide à voir non seulement la sagesse au sein des deux positions, mais surtout la nécessité d’un équilibre entre elles.

Dans les bandes dessinées, comme dans les films et le monde réel, la liberté, la sécurité, ne peuvent exister l’une sans l’autre. Chaque société doit prendre une véritable décision, à savoir où elle trouvera l’équilibre entre elles : combien de liberté est-elle prête à sacrifier pour plus de sécurité, ou vice versa ?

Enlevez l’armure technologique et le puissant bouclier…..

Oui, la lutte d’Iron Man et de Captain America ressemble beaucoup à la nôtre.

À nous d’espérer qu’il ne faudra point de guerre civile pour trouver une réponse juste et morale.

Rony Akrich, 67 ans enseigne l’historiosophie biblique.

Il est l’auteur de 7 ouvrages en français sur la pensée hébraïque.

« Les présents de l’imparfait » tome 1 et 2 sont ses 2 derniers ouvrages. Un premier livre en hébreu pense et analyse l’actualité hebdomadaire: « מבט יהודי, עם עולם »

Il écrit nombre de chroniques et aphorismes en hébreu et français publiés sur les medias.

Fondateur et directeur de l’Université Populaire Gratuite de Jérusalem (Café Daat) .

Participe à plusieurs forums israéliens de réflexions et d’enseignements de droite comme de gauche.

Réside depuis août 2023 à Ashdod après 37 ans à Kiryat Arba – Hevron.