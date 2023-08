L’éboulement qui a eu lieu ce matin (jeudi) sur le site de Nahal David à Ein Gedi a fauché la vie de Yehouda Levy, 8 ans, originaire du yishouv Hemdat, dans la Vallée du Jourdain. Sa mère et sa soeur qui étaient avec lui sont hospitalisées.

Deux familles ont été touchées par l’éboulement. ”Nous avons entendu un grand boum et soudain, les rochers ont commencé à dégringoler et à tomber à toute vitesse”, a raconté la mère du petit Yehouda.

Un des promeneurs a témoigné sur Ynet: ”La famille est arrivée pour se promener. Les rochers ont commencé à dégringoler. Toute la famille a été touchée. J’étais dehors quand les secours ont amené le père et trois des filles qui pouvaient marcher. Elles avaient des plaies et leurs T-shirts étaient plein de sang. Au début, c’était terrible parce que personne ne savait où étaient la mère, la plus grande des filles et le garçon. Ce moment d’incertitude était terrible. Au bout d’une demi-heure, la mère et la fille ont été amenées sur des brancards. J’ai vu quand ils ont amené le petit, le père était détruit. Mais quand il a vu que ses filles se sont effondrées, il a commencé à les renforcer. Le père a raconté que la dernière chose qu’il a faite avec son fils était d’étudier un passage du livre du Hafetz Haïm. Il n’arrêtait pas de dire ”Dieu a donné, Dieu a pris, que le nom de Dieu soit béni”. C’est une famille chaleureuse. Au moment où les filles ont compris qu’il était arrivé le pire, elles sont tombées par terre et ont commencé à crier. Le père s’est levé et les a pris dans ses bras. Il leur a dit: nous devons être forts pour Maman et pour votre soeur”.

Le responsable de la sécurité du kibboutz Ein Gedi a reconnu: ”Il s’agit d’un événement très rare. Cela fait 20 ans que je suis là, je n’avais jamais vu ça”.

La police a ordonné la fermeture du Nahal David et du Nahal Arougot à proximité afin d’y procéder à des tests géologiques. Ils seront fermés jusqu’à nouvel ordre.

La directrice de l’autorité des parcs à laquelle appartient le site du Nahal David, Raaya Chouraqui, a expliqué qu’il y a un mois et demi, un examen de sécurité complet a été effectué: ”Nous avons déjà rencontré des situations où des rochers dégringolent à Ein Gedi, c’est pourquoi nous avons fait cet examen. Nous avons protégé les endroits qui, selon les experts, présentaient un danger. Il y a des filets de sécurité qui retiennent les rochers. Là où a eu lieu l’éboulement, il n’y en avait pas. Nous ne comprenons pas comment cela s’est produit. Un rocher est arrivé, nous ne savons pas comment, ni comment il s’est détaché. Cela peut être à cause d’un troupeau de caprins qui courait en haut ou d’un phénomène sismique ou lié à un changement climatique”.