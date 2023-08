Lors d’un débat télévisé pour les primaires du parti Républicain aux Etats-Unis, Nikki Haley était opposé à Vivek Ramaswamy.

Ce dernier avait affirmé récemment que les Etats-Unis devaient réduire leur aide financière à Israël et se comporter avec l’Etat hébreu comme avec n’importe quel autre Etat du Moyen-Orient.

Haley l’a attaqué sur ce sujet alors qu’ils débattaient de l’Ukraine: ”Vous n’avez aucune expérience dans le domaine des Affaires étrangères, comme tout le monde peut le voir” et elle lui a rappelé ses propos sur Israël.

Ramaswamy a répondu: ”Nos relations avec Israël n’ont jamais été aussi fortes. Elles sont amicales. Et vous savez ce que font des amis? Ils s’aident mutuellement à tenir debout. Je m’assurerai que l’Iran ne possède jamais l’arme nucléaire. Et vous savez ce que j’aime en Israël? J’y suis allé plus que n’importe qui ici pendant ces dix dernières années, j’aime leur fermeté face au crime. J’aime leur identité nationale et le Dôme de fer qui protège leur patrie”

Haley l’a alors coupé: ”Non, vous vouliez couper les budgets. Permettez-moi de vous dire: ce n’est pas Israël qui a besoin des Etats-Unis mais les Etats-Unis qui ont besoin d’Israël”. Le public a applaudi les propos de Haley.

D’après les commentateurs, c’est sur la partie concernant Israël que Nikki Haley a été la meilleure pendant le débat.