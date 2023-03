D’après John Kirby, le porte-parole du conseil américain de sécurité nationale, l’objet de l’entretien téléphonique entre Joe Biden et Binyamin Netanyahou qui a eu lieu hier (dimanche) était la réforme judiciaire en Israël.

Si les deux leaders ont abordé le sujet de l’Iran mais aussi la question sécuritaire avec les tensions sur le terrain, il semblerait donc que l’essentiel de leur conversation ait tourné autour des mouvements de protestation en Israël et de la réforme que le gouvernement israélien veut voter.

Par ailleurs, des responsables proches de l’administration américaine ont déclaré que Biden avait fait part à Netanyahou de sa grande inquiétude au sujet de la réforme judiciaire et qu’il aurait cherché à faire pression pour que le Premier ministre israélien accepte un large compromis sur le sujet. Il a confié à Netanyahou qu’il n’avait jamais vu un tel niveau d’anxiété au sein du public israélien relatif à la situation politique.

C’est ce qu’a rapporté le journaliste Barak Ravid sur le site Walla!.

La Maison Blanche n’a pas souhaité confirmer ces informations.

»Le président Biden a souligné sa conviction que les valeurs démocratiques ont toujours été et doivent rester la marque des relations entre les États-Unis et Israël et que les sociétés sont renforcées par un véritable système de contre-pouvoirs. Il a ajouté que les changements fondamentaux ne devraient être poursuivis que sur une base très large et a offert son soutien aux efforts en cours pour forger un compromis et une réforme du système judiciaire conformément aux principes fondamentaux qui ont été spécifiés », a indiqué la Maison Blanche.

De son côté le Premier ministre a précisé au Président américain que la démocratie israélienne était forte et qu’il travaillait pour trouver une solution à la crise. Il a indiqué qu’il souhaitait éviter une situation de déséquilibre au sein du système judiciaire.

Si les deux hommes se sont parlés au téléphone hier soir, le Premier ministre israélien n’a toujours pas été officiellement invité à la Maison Blanche et il semble que Joe Biden n’ait pas l’intention de le faire dans l’immédiat.