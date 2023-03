Selon des informations rapportées par Israël Hayom, la ministre de l’Environnement, Idit Silman (Likoud), étudie le lancement d’un pilote pour des baignades séparées dans les sources entretenues par l’Autorité des parcs.

Le pilote serait lancé cet été et concernerait seulement deux sources, dans un premier temps: Ein Tsukim dans le sud et Ein Hashlosha (Sa’hné) dans le nord.

Le concept serait de permettre aux populations religieuses de profiter de ces lieux de baignade sans pour autant porter atteinte aux visiteurs qui veulent des baignades mixtes.

Les détails du plan révélés par Israël Hayom prévoient que la séparation entre les hommes et les femmes ne sera possible qu’après les heures de baignade qui existent actuellement. La plupart des sites de l’Autorité des parcs ferment à 17h en été, l’idée de la ministre est donc d’ouvrir ces sources au public religieux à partir de 18h et jusqu’à 21h ou 22h.

Un pilote pour des baignades séparées avait été proposé par le passé mais les heures dédiées étaient pendant celles ouvertes à tout public. Le projet avait été annulé par le ministère de la Justice au motif qu’il créait une discrimination. La ministre de l’Environnement précédente, Tamar Zandberg (Meretz), s’était, elle, ouvertement opposée à toute promotion de projets visant à permettre des baignades séparées dans les sources de l’Autorité des parcs.

La ministre Idit Silman a déclaré: »Les ressources naturelles appartiennent à tout le monde. C’est pourquoi, une partie de ma politique depuis que j’ai pris les commandes de ce ministère, a été de mettre l’accent sur la créativité pour trouver une solution afin de rendre accessibles les sites de l’Autorité des parcs et les terrains publics, à tous les publics en Israël, y compris le secteur orthodoxe.

Le pilote que nous allons lancer cet été fonctionnera après les heures d’ouverture et permettra à plus de monde de profiter des ressources naturelles et des sources où ils n’entrent pas aujourd’hui en raison de leur mode de vie. Tout cela sera fait sans nuire aux heures d’ouverture pour le grand public ».