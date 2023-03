Une délégation française menée par le consistoire est actuellement en Israël. Elle est composée de responsables communautaires mais aussi de sénateurs français.

Les ministres Ofir Sofer – Alya et Intégration – et Amihaï Chikli – Diaspora – ont participé ce soir (lundi) à un événement à la Knesset en l’honneur de cette délégation.

Ofir Sofer a tenu à insister sur l’importance du lien qui unit la communauté juive de France et Israël: »La communauté juive française est très liée à Israël. Elle est remplie d’amour pour la terre et l’héritage d’Israël et cela se ressent. A mes yeux, il est très symbolique que vous veniez ici avec des représentants du parlement français. Ce lien courageux entre la communauté juive en France et les institutions du pouvoir possède une grande valeur dans les relations avec l’Etat d’Israël. L’essentiel de votre visite est à Jérusalem, le lieu vers lequel se tournent tous les regards, de chaque Juif. Cette volonté de retourner à Sion est l’expression de la prophétie. Ce même lien qui unit chaque juif à Jérusalem renforce mon engagement envers les Juifs de Diaspora ».

Il a ajouté: »Chaque Juif qui veut faire son alya trouvera ici un foyer chaleureux qui l’accueillera avec amour. Tout le monde me demande: tu es tombé amoureux de la France? Je réponds qu’il est enfin temps que nous rendions au judaïsme français tout l’amour qu’il donne à Israël ».