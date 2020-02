Le judoka iranien Saied Mollaei et l’Israélien Sagi Muki ont pris la pose ensemble, dimanche lors du Grand Slam de Paris. Un cliché à la symbolique très forte alors que Mollaei vit sous protection policière pour avoir bravé l’interdiction de sa fédération de combattre avec son ami israélien…….Détails……..



C’est une photo très forte et loin d’être anodine. Dimanche lors du Grand Slam de judo à Paris, l’Iranien Saied Mollaei champion du monde de judo 2018 des moins de 81 kilos et l’Israélien Sagi Muki, champion du monde -81kg 2019, se sont donnés l’accolade.

Les deux hommes ont passé du temps à bavarder avant de se prendre en photo ensemble.

Un moment important après les différentes affaires des derniers mois. Aux Mondiaux, sous la pression insistante de sa fédération, Saied Mollaie ne devait pas monter sur le tatami pour sa compétition en raison de la présence de Muki dans son tableau.

L’Iranien a bravé les menaces jusqu’à la demi-finale et le combat pour le bronze où il n’a pas donné sa pleine mesure.

Cinquième, il n’est donc pas monté sur le podium où était Muki (1er).

En cas de victoire en demie, Mollaei aurait affronté le représentant de l’état hébreu dans le combat pour l’or. Ce qui aurait été impensable pour les dirigeants iraniens.

Exfiltré de la salle de compétition puis renvoyé en Allemagne, Mollaei vit depuis sous protection.

Il a reçu récemment un passeport mongol. Sa rencontre avec Muki dans les couloirs de Bercy est un moment important.

« Amis pour la vie !, a écrit Muki dans un post Instagram. Taguez les gens d’Israël et de l’Iran pour la paix ! Je l’ai rencontré au Grand Chelem Paris. Deux champions du monde mais avant ça deux bons amis… »

Source BFMTV

koide9enisrael