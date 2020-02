Après avoir indiqué sa préférence pour le ministère de l’Education si la gauche arrive au pouvoir, le député Nitzan Horowitz, président de Meretz, a publié mercredi son « programme en huit points » s’il parvenait à occuper cette fonction fondamentale dans la société israélienne. Ces huits points peuvent se résumer en un seul: « Eloignement de toute spécificité juive de l’Etat d’Israël ».

Sous le titre un peu prématuré de « Raphy Peretz et Miri Reguev, c’est fini pour vous! », Nitzan Horowitz résume ces huits points qui selon lui « constitueront une révolution dans l’éducation et la culture israéliennes »: « Respect de tout un chacun quel qu’il soit, respect de toutes les religions, de tous les genres et de toutes les préférences sexuelles, éducation à la démocratie, au pluralisme, au progressisme et à l’ouverture ».

Une raison de plus pour tout faire afin d’éviter ce genre de scénario « hellénisant »…

