»C’est un jour historique » a déclaré le ministre des Cultes, Matan Kahana aujourd’hui (dimanche) après que sa proposition de loi sur les conversions a été adoptée en conseil des ministres. »Ensemble, nous avons fait un pas supplémentaire pour la préservation de l’identité juive au sein de l’Etat d’Israël ». Demain, sa proposition doit être présentée devant la Knesset.

Ce projet prévoit de donner aux rabbins de ville la possibilité de procéder à des conversions ou de nommer des tribunaux rabbiniques qui serait détentaire de cette autorité. Ce faisant, Matan Kahana rompt le monopole du Grand Rabbinat d’Israël dans un domaine ultra sensible, celui qui permet de répondre à la question »qui est Juif? » et qui est un des éléments les plus fondamentaux de l’avenir du peuple juif.

Les deux Grands Rabbins d’Israël, le Rishon leTsion le Rav Yitshak Yossef et le Rav David Lau, s’opposent fermement à cette réforme. Ce matin encore, ils ont tenté de convaincre les ministres de ne pas voter en sa faveur. Dans une lettre qui leur était adressée, ils mettaient en garde contre les dangers, selon eux, d’une telle loi : »Cette loi a été élaborée sans concertation avec le Grand Rabbinat et en contradiction avec son opinion. Elle trompe le candidat à la conversion puisqu’il ne sera pas reconnu comme juif par l’immense majorité des rabbins et des juges rabbiniques en Israël. L’adoption d’une telle loi, sans tenir compte de l’opposition des Grands Rabbins, des juges rabbiniques et des Grands de notre génération consitue une rupture au sein du peuple et va, sans aucun doute, créer des communautés séparées en Israël ».

A l’appel des deux Grands Rabbins s’ajoute celui du Rav Shmouel Eliahou, rabbin de Tsfat, qui fait partie des plus grands opposants à cette loi. Interrogé par Makor Rishon, il a expliqué : »La loi ne prévoit aucun régulateur en matière de conversion. A partir du moment où un Rabbin de ville aura décidé de convertir quelqu’un, rien ni personne ne pourront s’y opposer ». Et même si chaque Rabbin de ville est nommé directement par le Grand Rabbinat, le Rav Shmouel Eliahou n’est pas pour autant rassuré : »Il suffit que l’un d’entre eux dévie ou soit corrompu – et cela s’est déjà vu, et il pourra convertir des milliers de personnes comme bon lui semble. Aucune limitation n’est imposée en termes de quantité, ni même de lieu. Un rabbin de ville peut convertir toute personne qui s’adresse à lui même s’il ne réside pas dans sa ville ».

A l’inverse, des Rabbins soutiennent totalement cette réforme, à l’image du Rav Eliezer Melamed qui estime qu’elle »augmentera la pratique de la Torah et des mitsvot ». Le Rav David Stav, à la tête de l’organisation Tsohar, se félicite de cette réforme. Pour lui, elle ne présente aucun risque d’ouvrir la porte aux conversions des réformistes »à moins que le Grand Rabbinat lui-même ne soit réformiste », ironise-t-il. Toujours dans Makor Rishon, il affirme : »Je m’oppose totalement à toute conversion libérale. Je suis pour que chaque converti prenne totalement sur lui la Torah et les mitsvot. Mais le Grand Rabbinat ne peut pas continuer à tromper le monde. 80 à 90% des convertis ne respectent pas toute la Torah et les mitsvot dès le lendemain de leur conversion. On peut dire qu’aujourd’hui c’est le Grand Rabbinat lui-même qui procède à des conversions libérales ».

Le débat est vif, demain (lundi), le projet de loi sera présenté à la Knesset.