Aujourd’hui (dimanche), le gouvernement a approuvé l’augmentation du salaire minimum en Israël, par paliers progressifs pour arriver à 6000 shekels par mois d’ici le mois de décembre 2025. La première étape de cette augmentation devrait intervenir au mois d’avril.

Au mois de novembre dernier, le ministre des Finances, Avigdor Lieberman, la ministre de l’Économie, Orna Barbibaï, le président de la Histadrout, Arnon Bar-David, le président du secteur des entreprises, Dovi Amitaï,le président de l’Association des industriels et le président des employeurs et des entreprises en Israël, le Dr Ron Tomer, s’étaient entendus autour d’un accord économique global qui prévoit une augmentation du salaire minimum à 6000 shekels par mois. Parallèlement, l’accord accorde une certaine flexibilité aux employeurs pour l’embauche et comprend divers outils pour stimuler l’économie.

Dans un premier temps, le salaire minimum augmentera pour atteindre près de 5400 shekels mensuels au mois d’avril. Un an plus tard, en avril 2023, il sera porté à 5500 shekels, puis à 5700 en avril 2024 pour atteindre 5800 en avril 2025. Au mois de décembre 2025, le salaire minimum sera de 6000 shekels mensuels.

Par ailleurs, ces amendements prévoient également l’octroi d’un jour de congé supplémentaire par an.

Enfin, il sera demandé aux employeurs de compter les heures supplémentaires, comme c’est le cas dans la plupart des pays de l’OCDE.

Tous ces changements ont donc été actés aujourd’hui (dimanche) et ce malgré l’opposition des ministres de Avoda et Meretz qui ont estimé qu’ils n’allaient pas assez loin dans la protection des travailleurs embauchés au salaire minimum.