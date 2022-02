Le maire de Jérusalem, Moshé Leone, a rencontré aujourd’hui la directrice générale du centre de R&D de Microsoft Israel, Michal Braverman-Blumenstyk. Ils se sont entretenus du projet de la société d’ouvrir un nouveau centre à Jérusalem qui créerait des centaines d’emplois dans la capitale.

Jérusalem veut s’ouvrir à la hi-tech et augmenter de manière considérable la présence de telles sociétés sur son territoire. Outre la zone de Har Hotsvim qui abrite déjà de nombreuses entreprises du secteur, comme Mobileye, d’autres espaces seront dédiés à la hi-tech dans la capitale. Un projet est actuellement en cours de construction à Guivat Shaoul et un autre devrait voir le jour à Guivat Ram.

Moshé Leone se félicite : »Jérusalem se trouve en plein processus de développement et de croissance qui se traduit dans la construction de lieux de travail et d’espaces hi-tech, proches des transports en commun, des commerces, des lieux de détente et d’habitation. Je suis heureux que Microsoft ait décidé de se joindre aux sociétés qui ont déjà décidé de s’installer à Jérusalem, pour profiter de sa main-d’oeuvre de qualité, issue de tous les milieux ».