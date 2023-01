C’est la loi qui avait scellé le sort de la précédente coalition: la loi sur la Judée-Samarie a été votée cette nuit (lundi à mardi) en première lecture à la Knesset. 58 députés ont voté pour et 13 contre.

La loi va désormais passer devant la commission Affaires étrangères et Sécurité, dirigée par le député Yuli Edelstein (Likoud) pour être préparée aux deuxième et troisième lectures.

Cette loi permet de faire appliquer le code pénal israélien en Judée-Samarie et procure un certain nombre de droits sociaux et civiques aux habitants des implantations. Ce règlement est revoté systématiquement, tous les cinq ans, depuis 1967. Il permet de conférer aux citoyens de Judée-Samarie un statut identique à ceux du reste du pays aux yeux de la loi.

La précédente coalition n’avait pas réussi à réunir une majorité autour de ce vote, Meretz et Ra’am s’y opposant. Après de nombreux efforts de médiation, Naftali Bennett avait réussi à obtenir l’engagement du parti Avoda, d’une partie des députés de Meretz et de Mansour Abbas de voter pour cette loi, indispensable au bon fonctionnement de l’Etat. Mais le jour du vote, le 6 juin dernier, la loi n’était pas passée.

Deux des députés de la coalition avaient voté contre: Mazen Ganaïm de Ra’am et Ghaina Rinawie Zoabi de Meretz. Mansour Abbas, quant à lui, avait finalement choisi de sortir de l’enceinte de la Knesset au moment du vote.

Le vote étant nominatif, Mazen Ganaïm avait été attaqué verbalement par Nir Orbach (Yamina) juste après avoir déclaré qu’il était contre. Ce dernier avait lancé à son collègue arabe de la coalition: »Vous ne voulez pas être des partenaires. L’expérience avec vous a échoué ».

La coalition comptait sur le soutien des voix de l’opposition d’alors, pour qui cette loi est fondamentale. Mais afin de faire tomber au plus vite le gouvernement, elle avait décidé de voter contre, faisant ainsi ressortir la faiblesse de la coalition dès qu’il s’agissait de voter une loi qui défendait les intérêts profonds d’Israël.

La stratégie a été payante puisque quelques semaines plus tard, Naftali Bennett annonçait la dissolution de la Knesset. Le processus législatif autour de la loi sur la Judée-Samarie a, par conséquent, été suspendu.

Lors du vote cette nuit, le parti de Benny Gantz a voté en faveur de cette loi avec la coalition. Le parti Avoda, en revanche, avait décidé de s’y opposer: »Contrairement aux gouvernements précédents, au sein du gouvernement actuel, l’administration civile est aux mains de Smotrich et la loi sur la Judée-Samarie revient à voter une loi sur l’application de la souveraineté », a-t-on justifié au sein du parti de Merav Mihaeli.