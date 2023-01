Le Président Itshak Herzog et son épouse Mihal ont reçu hier (lundi) les données concernant le bénévolat dans la société israélienne en 2022. Ce rapport a été rédigé par l’institut de recherche sur la société civile et la philanthropie de l’Université hébraïque, dirigé par le Professeur Mihal Almog-Bar.

Il en ressort que plus de quatre Israéliens sur dix (42.5%) font du bénévolat: 42.6% des hommes et 42.2% des femmes.

Selon les âges la répartition est la suivante: 34% des jeunes entre 18 et 34 sont impliqués dans une activité bénévole, 47.9% des 35-54 ans et 42.5% des plus de 55 ans.

Les domaines dans lesquels ces Israéliens donnent de leur temps sont variés: 43% agissent dans l’aide aux populations défavorisées et le social, 24% dans l’éducation, 20% dans le domaine de la santé, 11% dans des activités religieuses et 10% dans la lutte sociale.

Dans son discours, lors de la remise de ce rapport, le Président Herzog a qualifié ces bénévoles de »héros »: »Les données qui me sont présentées aujourd’hui nous donnent une idée sur le degré de solidarité collective, une des pierres angulaires de la société israélienne. Choisir de voir ce qui nous unit plutôt que ce qui nous divise, c’est ce qui nous construit en tant qu’Etat. La résilience nationale est liée à notre capacité à nous voir les uns les autres, à croire les uns dans les autres et à agir l’un pour l’autre. Les bénévoles sont nos héroïnes et nos héros, des gens formidables qui agissent jour et nuit pour le peuple d’Israël, pour la société israélienne. Je veux les remercier, au nom de tout le peuple d’Israël, pour leur oeuvre fondamentale en faveur de notre résilience ».