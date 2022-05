Cette nuit après plusieurs jours de débats très animés entre l’opposition et la coalition mais aussi à l’intérieur même de l’opposition, la loi »De l’uniforme aux études » a été adoptée par une majorité de 55 députés pour et 6 contre en troisième lecture.

Retour sur l’historique qui a amené à ce vote. La coalition a annoncé son intention de présenter cette loi qui, à l’origine, prévoyait de subventionner à hauteur de 66% les frais universitaires des étudiants qui sortaient d’un service combattant à Tsahal ou des soldats ayant fini leur service et qui répondaient à certains critères socio-économiques.

Dès lors, un débat s’est engagé au Likoud pour savoir s’il fallait ou non soutenir cette loi. Certains députés tenaient à voter en sa faveur, d’autres estimaient qu’aucune loi de la coalition ne devait passer avec l’aide de leurs voix, afin de montrer l’incapacité de la coalition à faire passer une loi sioniste basique. En effet, la coalition qui ne dispose que de 60 députés n’a pas réussi à convaincre Ra’am de voter en faveur de cette loi. Seul Mansour Abbas s’était engagé à la soutenir sans aucune garantie sur ce que feraient ses colistiers.

Au fur et à mesure que le vote approchait, le Likoud semblait de plus en plus déterminé à voter contre cette loi, à moins que le gouvernement n’accepte d’augmenter la subvention étatique de 66 à 100%.

Les échanges entre les hommes politiques ces derniers jours ont donc tourné autout d’attaques sur deux lignes: celle de l’opposition qui estimait que si le gouvernement avait de l’argent pour Rinawie Zoabi et la liste arabe unifiée, il se devait d’en trouver pour les soldats et augmenter la subvention; et celle de la coalition qui accusait le Likoud de nuire aux soldats en votant contre cette loi.

Finalement, c’est l’intérêt des soldats de Tsahal qui a primé. Cette nuit, le ministre de la Défense, Benny Gantz, en accord avec Bennett et Lapid, est monté à la tribune de la Knesset et a proposé au Likoud un compromis: 75% de subvention. Le Likoud a accepté la proposition et a voté pour en deuxième lecture. La troisième lecture ayant été transformée en vote de confiance par la liste arabe unifiée, les membres de l’opposition n’étaient pas présents lors du vote afin de permettre à la loi de passer.

Avant le vote, Benny Gantz avait déclaré: »Ces derniers jours sont difficiles pour moi qui ai grandi dans les services de sécurité, pour moi qui suis aujourd’hui ministre de la Défense. Les soldats de Tsahal n’ont jamais fait partie du jeu politique, et je pense que nous devons tous nous demander »où en sommes-nous arrivés »? Il y en a qui disent que je dois poursuivre la dispute et porter atteinte au Likoud. J’ai décidé d’y mettre un terme. Mon but n’est pas de porter atteinte au Likoud mais de renforcer les soldats de Tsahal et de préserver le gouvernement. C’est pourquoi je propose d’adopter l’amendement présenté par l’opposition et d’augmenter la subvention à hauteur de 75% ».

La députée Likoud, Galit Distal Atbaryan, réputée pour son caractère combattif contre la coalition a tweeté: »Nous avons avancé, grâce à l’entêtement du Likoud, la subvention a été augmentée. Nous la ferons passer à 100% lorsque nous reviendrons. En attendant, chapeau Benny Gantz ».

Une fois la loi passée, chaque partie tient à en récupérer le crédit. »Nous l’avons fait! La loi »De l’uniforme aux études » est passée en deuxième et troisième lectures et rentrera en vigueur immédiatement. 16500 combattants de Tshal recevront une bourse tout de suite. Nous vous aimons, nos chers combattants », a tweeté le Premier ministre Naftali Bennett.

Le chef de l’opposition, Binyamin Netanyahou a, quant à lui, déclaré: »Gantz a reconnu son échec, c’est la preuve que nous avions raison depuis le début et que nos combattants méritent plus ».