Les heures sont tendues à la Knesset ce soir. La loi »De l’uniforme aux études » (Mimadim Lélimoudim) doit être soumise au vote des députés cette nuit.

Cette loi prévoit de financer à 66% les études des combattants qui entrent dans la vie civile. Au sein de l’opposition, un vif débat fait rage depuis quelques jours sur la question de savoir s’il faut voter pour ou contre cette loi proposée par la coalition.

En effet, si l’opposition ne vote pas en faveur de cette loi, elle ne passera pas puisque la coalition n’a pas de majorité et que le parti Ra’am n’a pas l’intention de la soutenir sur ce projet. Bennett, Lapid et tous les députés de la coalition ont entrepris de mettre la pression sur l’opposition afin de faire passer la loi. Leur ligne d’attaque était claire: si vous ne soutenez pas cette loi cela revient à ne pas soutenir les soldats de Tsahal.

Au Likoud, l’hésitation à soutenir cette loi vient de la volonté de montrer à quel point la coalition est paralysée et ne parvient pas, seule, à faire passer des décisions sionistes basiques. Pour autant, on ne veut pas passer pour ceux qui auraient nui aux soldats. Le Likoud a trouvé la parade en affirmant que si le gouvernement acceptait de passer à 100% la subvention de l’Etat pour les études des anciens combattants alors il soutiendrait la loi, ce que la coalition a refusé.

Ce soir (lundi), des enregistrements de la réunion du Likoud qui s’est tenue aujourd’hui ont fuité. On y entend Miri Regev tenir des propos qui ont créé le scandale: »On me demande si je suis contre les soldats. Bien sûr que non. (…) Nous avons pris une décision en tant qu’opposition que nous ne voterons en faveur d’aucune loi de la coalition. Aucune loi, sauf s’il y a une guerre ou une opération militaire. Mais que se passe-t-il? Nous votons en faveur de la loi de ce ministre ou de cette députée. Je le dis clairement, nous avons décidé, en tant que faction, d’être une opposition combattive et de faire tomber le gouvernement, alors nous ne devons pas tergiverser ni sur les soldats, ni sur les femmes battues, ni sur un cas de viol parce que tout le monde comprend ce qu’il y a derrière ».

Miri Regev a indiqué que le Likoud ne savait pas suffisamment faire entendre ses arguments et qu’il fallait que les messages du parti soient davantage entendus sur les grands médias. Sur la loi en question, le Likoud avait comme objectif de montrer que le financement à 100% était possible

La coalition s’est jetée sur l’occasion pour accuser l’opposition de n’être intéressée que par de basses considérations politiques, sans se soucier réellement du pays.