Les cérémonies de la Yom Hazikaron débuteront mardi soir à 20h avec la sonnerie des sirènes dans tout le pays et la minute de silence. Israël se recueillera devant la mémoire des 23928 soldats, membres des organisations clandestines, membres des services de renseignements et autres agents de sécurité qui ont donné leur vie depuis 1860 pour que naisse et existe l’Etat d’Israël. La date de 1860 avait été choisie par le ministère de la Défense car elle correspond au renouveau du Yishouv juif en Erets Israël. Cette journée nationale marque aussi le souvenir des plus de 3150 civils (dont 120 citoyens étrangers) assassinés par des terroristes « palestiniens » ou Arabes israéliens. Depuis Yom Hazikaron 2020, 43 victimes se sont rajoutées et 60 soldats ou civils sont décédés des suites de leur handicap ou de blessures subies.

La première cérémonie aura lieu mardi soir devant le Kotel, en présence du président de l’Etat, du chef d’état-major et de familles endeuillées.

Parmi les autres cérémonies : mercredi matin à 11h, après la seconde sonnerie des sirènes, commenceront les cérémonies du souvenir dans les 52 cimetières militaires, avec la cérémonie officielle nationale au mont Herzl, en présence du Premier ministre. A 13h se déroulera la cérémonie en souvenir des victimes du terrorisme devant le mémorial au mont Herzl.

Photo Flash 90