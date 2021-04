Le Dr. Sharon Elroï-Preiss, directrice du département de la Santé publique au ministère de la Santé a évoqué une question que tout le monde attend depuis longtemps. Evoquant les divers paramètres du Corona en Israël aujourd’hui, elle a noté que le pays est « vert » à 95% depuis deux semaines, ce qui selon elle est « un succès magistral ». Tout en rappelant que le virus est encore présent, elle a estimé que la vie normale va revenir bientôt.

Mais elle a surtout annoncé une excellente nouvelle : dès la semaine prochaine, le port du masque ne sera plus obligatoire en espace ouvert, dans des lieux sans rassemblements. Cet allègement nécessitera cependant une décision du gouvernement, mais il s’agirait d’une décision très symbolique après plus d’une année de Corona. Le port du masque restera toutefois obligatoire en espace fermé car les risques de contamination y sont plus importants.

Photo Wikipedia