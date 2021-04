En deux jours, deux anciens responsables militaires devenus politiciens – très médiocres il faut l’avouer – se sont lancés dans une attaque sans précédent contre le Premier ministre, qu’ils accusent sans aucune preuve de « mettre en danger » la sécurité d’Israël à des fins politiciennes et même privées – son procès.

Lundi soir, c’était l’ancien ministre de la Défense Moshé Yaalon et président du parti moribond Telem, qui pourfendait Binyamin Netanyahou, affirmant que le réchauffement de la tension entre Israël et l’Iran serait lié à la volonté du Premier ministre de prendre le contrôle de l’ordre du jour public pour faire diversion sur son son procès ! Malheureusement pour l’ancien ministre, il a répété ces propos sur le plateau de la chaîne Hadashot 12 devant le journaliste avisé et courageux Amit Segal qui lui a rafraîchi la mémoire en lui rappelant à quel point il avait lui-même pesté lorsqu’il était ministre de la Défense sous Binyamin Netanyahou, après que des journalistes et des membres de l’opposition les eurent accusés d’avoir ordonné des opérations militaires délicates alors que des élections approchaient.

Mardi matin, c’était au tour du député Yaïr Golan – encore lui – d’accuser le Premier ministre, après la « panne » provoquée dans la centrale nucléaire de Natanz en Iran, « d’hypothéquer la sécurité d’Israël pour ses besoins politiques en agissant comme bon lui semble ». « Netanyahou est prêt à nous mettre en danger avec une guerre contre l’Iran uniquement pour mettre fin à ses déboires judiciaires » est allé jusqu’à dire le député d’extrême gauche avec son outrance coutumière.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90