La date est désormais connue: c’est le 1er août prochain que seront nommés pour un mandat de 10, les deux (ashkénaze et séfarade) grands rabbins d’Israël.

Le mandat des Rav David Lau et Itshak Yossef se terminent et déjà plusieurs noms circulent pour les remplacer.

Pour le poste de grand rabbin ashkénaze, le Rav de Petah Tikva, Miha Halévy semble être le favori, bien qu’il n’ait pas encore officiellement déclaré qu’il était candidat. Le Rav Halévy séduit par sa capacité à relier les mondes religieux sioniste et orthodoxe. Ancien élève du Merkaz Harav (Rav Kook), il est le beau-frère du Rav Elie Sadan, directeur de l’école de préparation militaire d’Eli et du Rav Haïm Sabato.

Par ailleurs, dans le monde sioniste religieux, on souhaiterait relever l’âge limite pour postuler au poste de grand rabbin – aujourd’hui fixé à 70 ans – afin que le directeur de la yeshiva du Merkaz Harav, le Rav Yaakov Shapira (72 ans) puisse se présenter. Pour l’heure, les chances qu’une telle loi soit votée sont minces.

Du côté séfarade, la lutte est complexe puisque s’affrontent le Rav David Yossef, fils du Rav Ovadia Yossef, zatsal et frère du Rishon LeTsion actuel, le Rav Itshak Yossef d’un côté et le Rav Yehouda Derhy, frère du député Arieh Derhy.

Le Rav David Yossef est membre du conseil des Sages de Shass et le Rav Yehouda Derhy est le Rav de Beer Sheva.

D’après des sources proches du milieu orthodoxe séfarade, les tensions sont palpables: »C’est la guerre. Il s’agit de luttes entre les familles », confie-t-on.

L’élection des grands rabbins d’Israël possède un caractère politique indéniable compte-tenu de la manière dont est composée la commission qui se charge de cette désignation.

Depuis longtemps maintenant, les sionistes religieux réclament au moins un grand rabbin issu de leur tendance, le grand rabbinat d’Israël étant jusqu’à aujourd’hui une chasse gardée du judaïsme orthodoxe.

Cette année, les partis de la Tsionout Hadatit et de Shass sont parvenus à un accord: le grand rabbin ashkénaze sera sioniste religieux, le grand rabbin séfarade orthodoxe. Notons que la nomination d’un grand rabbin d’Israël sioniste religieux fait partie des accords de coalition entre la Tsionout Hadatit et le Likoud.

La course au grand rabbinat ne fait que commencer, dans les semaines qui viennent d’autres candidats pourraient bien se déclarer et rebattre les cartes.