Derrière les polémiques juridiques souvent techniques qui durent depuis plus de trois mois sur la réforme judiciaire, la fracture très profonde qui persiste aujourd’hui dans le pays n’a-t-elle pas pour cause de réelles divergences en son sein sur ce que devrait être « le caractère juif et démocratique » de l’Etat d’Israël ? Pour en parler, Richard Darmon ouvre cette cette semaine un débat entre Daniel Lehmann, professeur émérite à l’Institut d’Informatique de l’Université hébraïque de Jérusalem et Thierry Dana-Picard, professeur mathématicien et ex-président du Mahon Lev et du Mahon Tal à Jérusalem.