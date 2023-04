Le 21 mars derniers la Knesset abrogeait la loi sur le désengagement dans le nord de la Samarie. Cette loi adoptée en 2005 en même temps que celle relative au désengagement de Gaza interdisait aux Juifs de vivre dans cette zone de la Samarie, comprenant les yishouvim de Homesh et Sa Nur.

Ces dernières années, en vertu de cette loi, plusieurs personnes ont été arrêtées et inculpées pour s’être rendu à Homesh et y avoir séjourné. Il s’agit en l’occurence du directeur de la yeshiva de Homesh, d’autres rabbins et d’élèves.

Avec l’abrogation de la loi, le tribunal de Petah Tikva a demandé aujourd’hui à la police du secteur de Judée-Samarie d’annuler la série d’inculpations à l’encontre de ces personnes. Les dossiers seront classés sans suite pour absence de faute pénale.

Yossi Dagan, le président du conseil régional de Samarie, a déclaré: »Les élèves de la yeshiva de Homesh n’auraient jamais dû être inculpés. Il n’y a rien de plus moral que de transgresser une loi raciste qui discrimine et interdit aux Juifs de se trouver dans des régions d’Eretz Israël. Ces mises en examen ont aggravé le crime et je me félicite de leur annulation. Nous continuerons à agir et nous n’aurons de cesse tant que Homesh et Sa Nur ne seront pas devenus des localités officielles du conseil régional de Samarie ».