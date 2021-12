Conséquence concrète des accords de coopération militaire signés lors de la visite au Maroc du ministre de la Défense Benny Gantz le 24 novembre, le site londonien Shephard Media, spécialiste du domaine de la Défense, citant des sources israéliennes, a annoncé que la société israélienne BlueBird Aero Sytems, détenue à 50% par le groupe Israel Aerospace Industries (IAI) va construire au Maroc deux plateformes de fabrication de drones, l’une au sud, et l’autre au nord-ouest du pays. Cette nouvelle a été confirmée par des médias marocains. Un porte-parole de l’armée marocaine a indiqué que ces drones seront de fabrication marocaine sous licence israélienne et pourront effectuer des missions offensives et de collecte de renseignements.

La coopération militaire entre Israël et le Maroc sera notamment facilitée par la nomination de l’ancien ministre Amir Peretz, natif du Maroc, à la présidence d’Israel Aerospace Industries.

Le Maroc, l’un des meilleurs clients de l’armement israélien ?

Mis à part cette information, le Maroc est déjà très « friand » d’armement de fabrication israélienne. Rabat aurait déjà signé récemment un contrat d’achat d’armement avec Israel Aerospace Industries pour un montant de 22 millions de dollars, portant notamment sur la livraison de drones-kamikazes « Harop ». Il s’agit dune arme hybride à la fois drone et missile, dotée d’une autonomie de vol de 6h à 9h, équipée d’une forte charge explosive et capables de détruire des cibles sur terre, mer ou dans les cieux dans un rayon de 1000km. Autre acquisition marocaine auprès d’Israël : le système de défense anti-drones « Shylock Dome », particulièrement efficace.

Photo page FB d’Israel-Maroc Coopération