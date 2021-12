Etya, la veuve de Yehouda Dimentman hy »d, qui est assise pour la shiv’a, a écrit une lettre au Premier ministre Naftali Benett à propos de ce qui se déroule à ‘Homesh depuis l’attentat qui a coûté la vie à son mari.

« J’ai appris avec stupeur et consternation par mes amis de ‘Homesh que vous avez l’intention de détruire et déraciner la yeshiva. Ne détruisez pas ce qui a été construit à ‘Homesh. Au lieu de me concentrer sur mes souvenirs et de vivre mon deuil après le départ et l’assassinat de mon mari Yehouda hy »d, je me vois dans l’obligation de cesser tout cela et de vous écrire : n’achevez pas ce que les terroristes ont commencé à détruire ! La destruction de la yeshiva de ‘Hosmesh, des maisons dans lesquelles habitent les étudiants et du beit-hamidrash plein de vie seraient pour moi un coup supplémentaire et douloureux après la mort de mon mari (…) Les étudiants de ‘Homesh consacrent leur vie avec dévouement à ce lieu depuis quinze ans, avec constance, jour et nuit, en hiver comme en été, sous la pluie et dans la chaleur, avec un sens aigu du lien avec Erets Israël. C’est ce que les assassins ont voulu détruire et déraciner. Je vous implore, ne vous résignez pas à cela ! Ne tuez pas l’oeuvre de ma vie, de celle de Yehouda hy »d et celle de nos amis de ‘Homesh. Ordonnez de lever le siège de ‘Homesh et stoppez cette destruction ! »

Dimanche, la yeshiva de ‘Homesh avait publié un communiqué disant : « Le testament de Yehouda hy »d était de poursuivre l’étude de la Torah à ‘Homesh. Et voilà que son sang n’a pas encore séché dans la terre que déjà des forces de sécurité se mettent en place pour détruire des structures édifiées à sa mémoire. Les terroristes qui ont été capturés pourront vivre tranquillement en prison en sachant que la destruction qu’ils ont entreprise sans réussir sera achevée par le gouvernement israélien… ».

Yossi Dagan, président d conseil régional de Samarie a sévèrement critiqué le gouvernement : « Ce gouvernement devrait avoir honte. Au lieu de se focaliser sur la lutte contre le terrorisme, il lui accorde une récompense. Alors que que la mère de l’ignoble terroriste le glorifie parce qu’il a tué un Juif, en Israël, ce gouvernement se comporte envers les Juifs comme d’autres l’ont fait dans les périodes les plus sombres de l’Histoire, et punit les victimes. Il impose un siège à ‘Homesh contre les amis de Yehouda hy »d qui le pleurent, alors qu’il est clair qu’il n’y a aucune raison pour qu’un yishouv fixe ne soit pas créé à cet endroit qui est sous responsabilité israélienne totale et qui a été détruit (en 2005) juste pour le principe de la destruction. Je demande au gouvernement de se ressaisir. Il s’agit d’une perte de repères, d’une profonde atteinte au moral de tout Israélien et de tout Juif de par le monde. Je demande au Premier ministre et au ministre de la Défense d’ordonner la levée immédiate du siège de ‘Homesh ».

A noter que le président du conseil des localités juives de Judle-Samarie, David Elahyani est « étrangement » muet sur cette question, étant membre de Tikva ‘Hadashah et soutenant le gouvernement.

