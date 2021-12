Samedi soir, le député Moshé Arbel (Shass) publiait un post assez curieux qu’il a pris soin de faire également paraître en langue arabe : « Malgré mon opposition à ce gouvernement et à ses membres, je souhaite féliciter tous les membres du parti Ra’am sous la présidence de Mansour Abbas qui ont catégoriquement refusé de rendre visite au sheikh incitateur Raed Salah après sa libération de prison. Un comportement étatique digne d’éloges »

Malheureusement pour lui, le député de Shass a parlé trop tôt et avec une certaine naïveté quant à l’ADN du parti islamique : après des députés de la Liste arabe, le député Mazen Ghanaïm, membre de la coalition et n°2 du parti de Mansour Abbas s’est rendu à Oum el-Fahm et a publié une « belle » photo aux côtés du sheikh antisémite qu’il est venu soutenir. Le tweet qu’il a publié après sa visite provoque la nausée : « J’ai eu l’honneur d’être l’invité du sheikh Raed Salah et de le féliciter pour sa sortie de prison. Nous l’avons trouvé tel que nous avions l’habitude : souriant et calme, grâce à Allah ! Il est stable et ne s’exprime que par des paroles agréables envers tout le monde. Nous prions pour qu’Allah lui accorde la stabilité, la liberté et la santé « .

Aucune réaction officielle au niveau gouvernemental mais dans l’opposition de droite et sur les réseaux sociaux, c’est l’indignation.

Le chef de l’opposition Binyamin Netanyahou a écrit : « Un membre de la coalition de Benett et Shaked, le député Mazen Ghanaïm de Ra’am a rencontré aujourd’hui Raed Salah qui incite au meurtre de Juifs. Un tel gouvernement qui dépend des Frères musulmans ne sera pas capable de combattre le terrorisme et protéger les citoyens israéliens ».

Amihaï Shikli (dissident Yamina) a cité des passages d’une revue du Mouvement islamique parlant des Juifs . « Les escrocs…les criminels…les égorgeurs de femmes enceintes et de nourrissons (sic)…les pires microbes de tous les temps…le Créateur a décrété qu’ils seront des singes et des porcs…la victoire appartient aux musulmans, di Nul à l’Euphrate ». Ces citations sont de la main de ‘Raed Salah cet homme agréable’, bien-aimé du parti Ra’am, chair de la chair de la coalition. Il n’y a pas de mots… »

Kathy Chétrit (Likoud) : « Toute la honte de ce gouvernement en une seul image ».

Matan Peleg, président du mouvement Im Tirtsou a écrit : « Mazen Ghanaïm a rencontré le sheikh Raed Salah. Pas il y a quelques années, pas il y a un an. Aujourd’hui, en temps réel. Un membre de la coalition va rencontrer un homme exécrable qui incite maladivement au meurtre de Juifs. Cette coalition n’a plus aucune légitimité morale ni avenir. Une honte pour les génération à venir ».

Le député Itamar Ben-Gvir (Hatziyonout Hadatit) a réagi en écriant : « Le ballet des pèlerinages auprès du terroriste Raed Salah se poursuit, et cette fois-ci, c’est Mazen Ghanaïm. Quand je parle de ‘soutiens au terrorisme’ je sais de quoi je parle ».

Pendant que la famille de Yehouda Dimentman hy »d est assise dans l’affliction, un député de la coalition gouvernementale se rend en visite à un sheikh mis hors-la-loi qui soutien et encourage l’assassinat de Juifs…

Photo Twitter