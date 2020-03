Nous les avons écoutées chaque jour des années durant. Les rendez-vous étaient pris, les voix étaient familières et nous rassuraient en temps de crise en Israël ou en France. Nous ne nous sentions pas isolés dans l’inquiétude qui, parfois, nous rongeait sur tel ou tel sujet, guerres, attentats, polémiques… Mais c’était aussi des joies, des chansons israéliennes, des artistes, tout ce que la communauté juive porte en son sein de talents, dans tant de domaines. Depuis 1981, pour l’Ile-de-France, ce sont quatre radios, Radio J, Judaïques FM, Radio RCJ et Radio Shalom qui se partagent la fréquence 94.8 FM. Neuf radios sont installées en région. Pour ceux qui ont fait leur alyah, sachez que cette belle histoire se poursuit activement, et également sur le net !

Mosaïques a rencontré certains acteurs essentiels de ces médias juifs.

Par quel miracle sont nées les radios juives de Paris ?

Les débuts des « dinosaures »

C’est François Mitterrand qui avait eu dans les années 80 l’idée de libérer la bande FM et donné la possibilité à des radios de toutes sortes de voir le jour. On appelait ça à l’époque des radios locales, ou radios libres.