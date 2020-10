Le Premier ministre Binyamin Netanyahou s’est entretenu avec son homologue et ami indien Narendra Modi. Les deux dirigeants ont convenu de poursuivre et développer la coopération entre les deux pays dans le combat contre le Covid19 avec un accent sur les technologies et les tests de dépistage. Ils ont également décidé de tenir prochainement une conférence digitale israélo-indienne sur l’innovation dans le domaine de l’énergie solaire. Binyamin Netanyahou dit vouloir arriver à des solution moins onéreuses qui seront bénéfiques aux économies des deux pays et au-delà, du reste du monde.

Photo Shlomi Cohen / Flash 90