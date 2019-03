Michelle Bachelet – Photo Illustration

La nouvelle Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, Mme Michelle Bachelet a décidé de reporter la publication de la « liste noire » des entreprises juives ou étrangères qui ont un lien direct ou indirect avec la Judée-Samarie, le Golan et les parties libérées de Jérusalem en 1967. Elle a adressé une lettre en ce sens à Coly Seck, ambassadeur du Sénégal et président actuel du Conseil des droits de l’homme de l’ONU. Cette liste a pour but de sanctionner toute entreprise, établissement ou institution qui entretiendrait des liens économiques ou financier avec des entreprises juives de ces régions.

Michelle Bachelet a pris cette décision malgré les fortes pressions exercées sur elle ces dernières semaines par l’Autorité Palestinienne et certains Etats arabes. De leur côté, les Etats-Unis et Israël sont également intervenus pour empêcher la parution de cette liste discriminatoire.

Dans sa lettre d’explication, Michelle Bachelet indique que depuis son entrée en fonction au mois de septembre dernier elle étudie attentivement cette question et qu’elle publiera la liste d’ici quelques mois. Un représentant d’Israël à l’ONU à Genève a dit espérer que cette liste, qui n’aurait jamais dû voir le jour, finira par être définitivement enterrée.

A l’annonce de ce report, le ministère israélien des Affaires étrangères a publié un communiqué disant : « Le Conseil des droits de l’homme se doit de jeter ce rapport aux oubliettes car il porterait atteinte aux conditions économiques de tous les habitants de la région (…) Notre position sur cette question n’a pas changé : le Conseil des droits de l’homme a pris la décision d’établir cette liste sans en avoir la compétence et en faisant preuve d’une prise de position politique anti-israélienne ».

La décision de publier une telle liste avait été prise en 2016 à la demande de l’AP et de pays musulmans, lors d’un vote avec 32 voix pour, aucune voix contre et 15 abstentions.

Photo Illustration