Impossible de passer à côté, la Koupat Holim Maccabi a pris son envol à Jérusalem. Ces trois dernières années, les chiffres officiels montrent un engouement pour la caisse, dans la capitale, avec une augmentation drastique du nombre de ses nouveaux adhérents et le taux de départ le plus faible. Et ce plébiscite ne pourra que se confirmer avec l’ouverture, à Guivat Morde’haï d’un nouveau centre médical.

Gidi Leshetz, directeur de la Maccabi à Jérusalem, nous explique ce qui fait de la Maccabi à Jérusalem, une caisse de santé unique.

Des hommes et des valeurs

”Nous avons apporté à la ville, des services novateurs, une médecine de proximité et un personnel dévoué”, décrit Gidi Leshetz.

Maccabi se décrit, en effet, comme une caisse de santé avec des valeurs: ”Nos médecins et tout notre personnel voient leur métier comme une mission. Ils veulent aider et font leur maximum pour apporter des solutions et de la sérénité aux patients. Nous pouvons prétendre à un service qui repose sur le professionnalisme et l’empathie”. A cela s’ajoute, les pharmacies de la koupa qui permettent de faciliter les achats de médicaments, les accords avec de nombreux centres d’examens médicaux, le prix (le plus bas actuellement) des soins dentaires ultra-professionnels, une médecine alternative ” Maccabi Tivi” performante, des services digitaux qui font beaucoup parler d’eux sans oublier une centrale d’appel pour fixer vos rendez-vous en français (*3555 puis taper le 5) et un grand choix de médecins francophones.

S’adapter aux patients, s’adapter à son temps

Gidi Leshetz tient à insister sur le côté humain de la Maccabi. Pour lui, ce qui explique le nombre croissant d’adhérents dans la capitale, c’est précisément le service personnalisé et adapté à chaque patient que s’efforce de fournir tout le personnel.

Par ailleurs, la Maccabi a bien compris que le monde de la santé était en train d’évoluer: ”Il y a quelques années encore, le centre des soins était l’hôpital. Aujourd’hui, avec l’évolution technologique, l’accent sur un personnel médical et administratif toujours plus professionnel, ce sont les centres médicaux qui sont devenus le cœur de notre système de santé. Et la Maccabi est leader dans cette révolution”.

Lev Haïr: un nouveau centre pour un meilleur service de proximité

L’ouverture du centre médical de la Maccabi, Lev Haïr dans le quartier de Guivat Morde’haï répond à une demande réelle. Ouvert jusqu’à 21h du dimanche au jeudi mais aussi le vendredi matin et le samedi soir, ce centre innove déjà du point de vue de la disponibilité. “Sur place, des médecins de famille, des pédiatres, des gynécologues et des médecins spécialisés ainsi qu’une pharmacie ouverte jusqu’à 21h, seront disponibles pour tous les patients”, précise Gidi Leshetz en soulignant aussi les facilités d’accès et de parking.

Avec cette ouverture, des réponses médicales adaptées et une volonté non dissimulée de fournir des services toujours plus accessibles à leurs patients, rien d’étonnant à ce que la Maccabi suscite autant d’enthousiasme dans la capitale!

