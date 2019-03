Terre sainte… Que de crimes n’a-t-on commis en ton nom! Et pourtant, la Bible ne connaît pas de “Terre sainte”. L’hébreu dit: Érets hakodesh, ce qui signifie “terre de sainteté”. Érets-Israël est une terre susceptible de recevoir la sainteté, elle est en quête de sainteté… N’empêche que sa caractéristique n’est peut-être pas seulement d’ordre sémantique. Parce qu’on a découvert en 2014, du côté du Carmel, une roche dont la composition chimique ne figurait jusqu’alors que dans l’espace, bref une roche du ciel! Elle est de couleur bleu “laiteux”, foncée et claire à la fois, incrustée dans le saphir et vient d’être reconnue par l’International Mineralogical Association, qui lui a donné le nom de “Carmel Sapphires”. Or, le saphir (“sappir” en hébreu…) est, dans la Bible, une pierre très particulière. Au bas du Sinaï, Moïse et Aron, notamment, ont vu au pied de Dieu un “dallage de saphir, comme la substance du ciel en sainteté” (Ex. 24, 10.) Quant à Isaïe (54, 11), il assure au nom de Dieu, qu’Israël, “l’inconsolée”, “l’humiliée”, sera “fondée dans les saphirs”. Et l’on s’étonnera à peine, que les dix émanations de Dieu, chères aux kabbalistes, aient été nommées “Sephiroth”. En attendant… en attendant que se réalisent dans leur totalité les prédictions d’Isaïe, une société minière israélienne s’est mise à exploiter la “carmélazite”, à qui la rareté, estiment les experts, pourrait donner une valeur supérieure à celle du diamant. Va-t-on, alors, assister à une ruée vers l’or, à la recherche de la “carmélazite” incrustée par le ciel dans une roche d’Israël? L’emportera-t-elle sur la recherche des “étincelles de sainteté” dans le Ciel disséminées? Plus que jamais, Israël reste une terre en quête de sainteté – une quête, qu’en cette période électorale, les partis religieux sont les premiers à jeter au panier.

Jacquot Grunewald