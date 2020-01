Sur fond de tensions entre Israël et la Pologne à propos de la Shoah, le président Reouven Rivlin s’est rendu en Pologne pour participer à la Journée internationale du Souvenir de la Shoah. Il a notamment été reçu par le président Andrzej Duda, qui avait boycotté le Forum international sur la Shoah qui s’est tenu à Jérusalem pour protester contre diverses déclarations de responsables israéliens mettant en cause l’attitude de la population polonaise durant ces terribles années. Le ministre des Affaires étrangères Israël Katz, dont une partie de la famille a été exterminée, avait notamment déclaré que « Les Polonais avaient bu l’antisémitisme dans le biberon dès leur tendre enfance », des propos pour lesquels les autorités polonaises exigent des excuses sous peine de refuser tout contact avec lui. Le président polonais voulait aussi montrer sa colère envers le président russe Vladmir Poutine qui avait tenu des propos très durs sur l’attitude de la Pologne envers les Juifs durant la Shoah.

Les propos qu’allaient tenir le président de l’Etat d’Israël étaient très attendus par les autorités polonaises qui tentent actuellement de minimiser l’antisémitisme ambiant dans la Pologne de l’époque et le rôle de très nombreux Polonais dans l’extermination des Juifs de ce pays, voulant imprimer dans l’Histoire que la Pologne ne fut qu’une victime des nazis et rien d’autre. Après l’entrevue entre les deux présidents, Reouven Rivlin a notamment déclaré: « Nous nous souvenons qu’un bon nombre de Polonais se sont opposés aux nazis et qu’un bon nombre de Polonais ont collaboré à l’extermination des Juifs », une manière de « ménager la chèvre et le chou ». Il a également invité le président Duda à se rendre en visite en Israël « afin de renforcer les relations entre les deux pays ». La Pologne joue un rôle important dans l’échiquier diplomatique israélien, car avec la Hongrie et la Tchéquie elle fait contrepoids au sein de l’Union européenne à l’attitude de la France, l’Allemagne et la Grande-Bretagne concernant le conflit israélo-palestinien.

Le président Rivlin assistera aux cérémonies officielles qui se tiendront sur le site des camps d’extermination d’Auschwitz-Birkenau. Il se rendra aussi en Allemagne où il s’exprimera notamment devant le Bundestag.

Même si l’Etat polonais en tant que tel ne peut être tenu pour responsable du tragique destin qu’ont connu les Juifs polonais, et même si beaucoup de citoyens polonais ont caché, protégé et sauvé des Juifs des griffes nazies, il est indéniable qu’une partie plus importante de la population polonaise imbibée d’antisémitisme séculaire a participé directement ou indirectement à l’entreprise d’extermination massive des Juifs polonais qui étaient 3,5 millions avant la guerre et dont 90% ont été anéantis. La Pologne est aussi le seul pays d’Europe dans lequel un pogrom a été commis après la fin de la 2e Guerre mondiale faisant 42 morts de plus de 80 blessés. C’était à Kielce en juillet 1946.

Photo Noam Revkin Fenton / Flash 90