Parmi les suspects arrêtés, un habitant de Lod et un autre de Tel-Aviv (ce dernier de mère juive et père musulman!). Ils ont été mis en examen pour contacts avec agents étrangers, intelligence avec l’ennemi en temps de guerre et appartenance à organisation terroriste.

L’avocat de l’accusation, Guilad Ehrlich, a qualifié les accusations à leur encontre de « très graves » car ils ont profité de leur accès facilité à la bande de Gaza afin de récolter des informations sensibles au profit du Hamas dans des buts terroristes.

Photo Wissam Nassar / Flash 90