A la veille de la Journée internationale du Souvenir de la Shoah, l’Office d’obtention des droits pour les survivants de la Shoah, dépendant du ministère de l’Egalité sociale a publié des chiffres actualisés sur la situation en Israël.

Il y a aujourd’hui 165.000 survivants de la Shoah et victimes du nazisme en Israël, dont 90% ont plus de 80 ans, 19% ont plus de 90 ans et 950 ont dépassé les 100 ans. Concernant l’origine de ces personnes, 64% proviennent d’Europe : 59.900 (64%) proviennent de l’ancienne Union soviétique, 19.100 sont originaires de Roumanie, 8.900 de Pologne, 4.500 de Bulgarie, 2.400 de Hongrie et 2.300 d’Allemagne.

Concernant les originaires d’Asie et d’Afrique du Nord, 36.000 proviennent du Maroc et d’Algérie et ont subi des persécutions, notamment à cause des mesures prises par le régime de Vichy (surtout en Algérie). Les originaires de Bagdad sont 18.000, certains ont vécu les atroces événements islamo-nazis du Farhud en 1941. Enfin, il sont 11.000 à être originaires de Tunisie et de Libye, et avoir subi des discriminations raciales, des spoliations et des détentions en camp de travail.

Photo Avishag Shaar Yashouv / Flash 90