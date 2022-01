Des directeurs d’hôpitaux en Israël ont alerté le directeur-général du ministère de la Santé Prof Nahman Asch quant à la surcharge grandissante dans les unités du Corona et de soins intensifs qui a pour effet général de péjorer les soins fournis aux malades, y compris par ricochet pour les malades alités dans les autres unités. Selon les experts, la courbe ascendante des malades graves devrait se prolonger sur trois semaines encore, ce qui provoquera une situation dans laquelle les hôpitaux ne pourront plus faire face.

Le directeur de l’un des grands centres hospitalier a confié : « La situation devient intenable à cause de la surcharge dans les unités de Corona parallèlement à un manque sans précédent de personnel médical à cause des confinements. Ceci a des incidences directes sur la qualité des soins. Nous faisons face à la pire situation depuis l’apparition de la pandémie, et nous ne faisons que commencer à compter les décès. Nous sommes proches du point de rupture ».

L’hôpital Soroka de Beer Sheva a ouvert une nouvelle unité de Corona à cause de l’augmentation exponentielle du nombre de malades mais est contrait à sélectionner les priorités en raison du nombre de médecins et infirmières en confinement. Son directeur, Dr. Shlomi Kodesh souligne qu’il doit affecter du personnel de différentes unités vers celles du Corona et des soins intensifs.

Selon le département des Renseignements de Tsahal (Aman), plus de 850 malades en état grave sont actuellement hospitalisés.

Ces morts dont on ne parle pas

Le ministère de la Santé ne publie pas les chiffres quotidiens mais le nombre de décès par jour a quadruplé depuis deux semaines. Durant les derniers jours, 40 personnes sont décédées par jour et on compte 125 décès du Corona depuis une semaine.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90