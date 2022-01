Lors de fouilles effectuées sur le site du Mont Eival (Sichem), près de l’autel de Josué, les archéologues ont trouvé un petit talisman en plomb sur lequel sont gravés une inscription en hébreu ancien ainsi qu’un dessin en forme de fleur de lotus. Les chercheurs n’ont pas encore réussi à définir son origine exacte.

Le président du conseil régional de Samarie, Yossi Dagan, s’est rendu sur les lieux et a déclaré : « Cette découverte sur le Mont Eival témoigne une nouvelle fois du lien profond et inséparable du peuple juif avec la Samarie et Erets Israël en général. La découverte du site biblique de l’autel biblique de Josué par le Prof. Adam Zertal z.l fut l’une des plus significatives dans l’histoire archéologique de l’Etat d’Israël. Malheureusement, l’Autorité Palestinienne avec ses alliés européens et de l’extrême gauche tentent quotidiennement d’effacer l’Histoire du peuple juif en Samarie, a compris en causant des dégâts à l’autel de Josué… « .

Le chercheur Tsvi Koenigsberg, qui a participé aux aux fouilles a expliqué que ce talisman a été découvert lors de l’opération de tamisage des gravats.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90