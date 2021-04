Quinze nouvelles familles juives se sont installées à Kfar Shiloa’h en Vieille ville de Jérusalem, qui correspond à l’ancienne cité de David. L’association « Ateret Cohanim » a acheté quatre maisons à des propriétaires arabes. Les drapeaux d’Israël ont été hissés sur les toits. Ces quinze familles se rajoutent ainsi aux vingt-deux familles déjà résidant à Kfar Hateimanim et à la centaine de familles qui vivent à Maale HaZeitim.

L’association « Ateret Cohanim » oeuvre depuis 1996 pour racheter des propriétés sur le mont des Oliviers, dans la Cité de David et à Kfar HaTeimanim afin de recréer une continuité territoriale juive dans cette partie historique de la capitale israélienne.

L’un des responsables de l’association a dit : « La libération de ces terrains et l’installation de ces familles le jour où le peuple juif se souvient des six millions de Juifs disparus lors de la Shoah sont la meilleure et la plus claire réponse sioniste à tous ceux qui tentent de porter atteinte à la résilience et à la sécurité de l’Etat d’Israël et plus largement au peuple juif dans le monde et à Erets Israël. C’est par des actes concrets, surtout à Jérusalem, que nous devons montrer cela ».