Quoi de plus symbolique que cette nouvelle qui est annoncée à la veille de Yom Yeroushalaïm! Dans le cadre de fouilles reprises depuis une année par l’Office national des Antiquités sous les Tunnels du Kotel, des volontaires d’une école de préparation militaire ont mis au jour toute une infrastructure faite de galeries et salles creusées à même la pierre. Ces travaux qui se déroulent sur le lieu appelé « Beit Strauss » sont destinés à l’aménagement d’une nouveau parcours pour visiteurs similaire à celui des Tunnels du Kotel.

Les archéologues précisent que la découverte a été faite sous le plancher d’un bâtiment de l’époque byzantine et que cette infrastructure date d’il y a 2000 ans, avant la destruction du Second Temple, et servait les Juifs de Jérusalem.

Le Dr. Barak Monikendam-Guivon, responsable des fouilles explique que la quantité d’objets trouvés lors de ces fouilles permet d’apprendre beaucoup sur la manière dont vivaient les habitants de Jérusalem à l’époque. Parmi les objets découverts, des petits fioles à huile destinées à l’éclairage des galeries ou encore des ustensiles employés pour la purification des mains avant d’accéder au Temple.

Mordekhaï Eliav, directeur-général du Fonds pour la Patrimoine du Kotel a exprimé son émotion de faire part de cette nouvelle à la veille de Yom Yeroushalaïm, preuve supplémentaire – s’il en est nécessaire – du lien antique et indéfectible du peuple juif avec sa capitale.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90