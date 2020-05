Le nouveau ministre de la Justice Avi Nisenkorn a annoncé au commissaire de la Fonction publique Prof. Daniel Herschkowitz qu’il ne compte pas nommer pour l’instant un nouveau procureur de l’Etat intérimaire. En conséquence, le conseiller juridique du gouvernement Avihaï Manbdelblit conservera jusqu’à nouvel ordre sa « casquette » supplémentaire de procureur général de l’Etat, ce qui est une anomalie de plus dans le fonctionnement des institutions démocratiques. Un nouveau procureur de l’Etat devra être nommé plus tard mais le candidat devra faire l’objet d’un commun accord entre le Likoud et Bleu-Blanc. Mais si aucun consensus n’est obtenu, Avihaï Mandelblit pourrait conserver les deux fonctions pendant encore de longs mois!

Rappelons qu’Avihaï Mandeblit s’était autoproclamé procureur de l’Etat intérimaire après être arrivé à se « débarrasser » du procureur de l’Etat par intérim Dan Eldad, nommé par l’ancien ministre de Justice Amir Ohana, parce qu’il entendait investiguer sur la fameuse affaire des enregistrements Mandelblit-Ashkenazy qui ont des relents d’énorme scandale judiciaire. En occupant ces deux fonctions, Avihaï Mandelblit garde désormais la haute main sur l’interdiction de publier ces enregistrements qui le mettent gravement en cause ainsi que Gaby Ashkenazy à propos de l’Affaire Harpaz. Et la boucle est bouclée!

Cette décision du nouveau ministre de la Justice va dans la droite ligne de ce qu’il a dit lors de son discours d’intronisation où il a promis d’être le « protecteur du système judiciaire » et non pas celui de la justice et des citoyens.

Avec lui, la guilde népotique judiciaire peut être rassurée. Les tentatives de réformes démocratiques entamées par Ayelet Shaked puis Amir Ohana sont bel et bien enterrées.

Photo Flash 90