Le ministère israélien des Affaires étrangères a publié un communiqué sur un ton défensif suite à la nouvelle ingérence de l’Union européenne dans la politique israélienne: « Il est regrettable que la question de la sécurité d’Israël n’ait pas été rappelée et fait l’objet d’une place centrale dans le communiqué. Israël et l’Union européenne ont en commun une histoire, des valeurs, des intérêts et des opportunités et tous deux font face au terrorisme. La ‘diplomatie du mégaphone’ ne peut remplacer un dialogue diplomatique intime et ne fera pas avancer le rôle que l’Union européenne entend jouer ».

Sur le même schéma, on ne peut que regretter que dans ce communiqué indulgent, « la question des droits juridiques et historiques d’Israël sur la Judée-Samarie et la vallée du Jourdain n’aient pas été rappelés et fait l’objet d’une place centrale »…

Et c’est n’est pas sous la direction du nouveau ministre des Affaires étrangères que la question cruciale des droits d’Israël obtiendra enfin la place qui lui revient aux côtés des arguments sécuritaires.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90