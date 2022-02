Grand jour pour la capitale d’Israël : la « ligne violette » du tramway prend la route. La commission régionale de planification et de construction a donné son aval au projet. Cette ligne suivra un itinéraire de 4,5 km, comportera huit stations sur un axe est-ouest et traversera les quartiers de Kiryat Yovel, Malha, Patt et Katamonim. Il croisera les autres lignes (rouge, verte et bleue) ce qui augmentera les possibilité des passagers. La commission a souligné que la multiplication des lignes du tramway permettra une nette réduction du trafic automobile dans la capitale, avec ses conséquences positives sur le plan de l’environnement. Dans le dernier budget adopté 13 milliards de shekels ont été alloués aux travaux sur les lignes bleu et violette du tramway.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90