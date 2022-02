L’ancien député Arié Dery s’est exprimé devant son part après l’énoncé du verdict dans son dossier et son départ de la Knesset. Il a commencé par accuser la police d’avoir su dès le début que le dossier qui le concernait était très léger mais qu’elle s’est entêtée à en faire une affaire d’Etat qui a duré près de six ans. « Si je ne m’étais pas appelé Arié Makhlouf Dery les choses auraient pris une tournure très différente et que l’affaire se serait réglée devant un fonctionnaire de l’administration fiscale », a affirmé le président de Shass qui a dénoncé une injustice à base ethnique.

Dery a expliqué qu’il a préféré aller vers une accord de plaidoyer « afin de ne pas subir encore pendant des années ce qu’il a subi durant ces six dernières années » et a confié que la plus lourde sanction pour lui est de devoir quitter la Knesset. Il a rappelé les paroles du conseiller juridique du gouvernement Avihaï Mandelblit qui disait à propos de son dossier « que la montagne avait accouché d’une mini-souris ». Pourtant, le conseiller juridique a exigé son départ de la Knesset dans le cadre de l’accord de plaidoyer. L’ancien député a également évoqué ce que sa famille a subi durant ces six ans de « torture judiciaire » et les accusations envers son épouse quant à des détournements de fonds d’associations caritatives qu’elle dirige, accusations qui se sont révélées fausses.

Quant à l’avenir, Arié Dery a assuré qu’il continuera à diriger le parti Shass et qu’il se présentera aux prochaines élections. Il a promis qu’il redeviendra un jour ministre.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90