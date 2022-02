Le ministre israélien de la Défense effectue une visite historique au Bahreïn. Il s’agit de la première visite officielle d’un ministre de la Défense dans ce royaume du Golfe et la première fois qu’un avion de Tsahal était autorisé à traverser l’espace aérien saoudien. Il est notamment accompagné d’Amjir Eshel, directeur-général du ministère de la Défense.

Benny Gantz a été reçu par une garde d’honneur à l’aéroport de Manama s’est déjà entretenu avec son homologue bahreïni Abdallah bin Hassan al-Nuami avec lequel il signera des accords sécuritaires et militaires, là-aussi, un premier accord de ce type signé entre Israël et un pays du Golfe. Le ministre israélien sera également reçu par le roi Hamed Issa al-Khalifa, le prince-héritier Salmane bin Hamed al-Khalifa, le chef d’état-major de l’armée Duaij bin Salman al-Khalifa et le commandant de la marine. Mohammed Youssef.

Le royaume du Bahreïn, composé d’une trentaines d’îles dans le Golfe persique est particulièrement menacé par l’Iran qui lui fait face et qui a déjà par le passé de provoquer un soulèvement chiite, dont la population est majoritaire dans le royaume. Il a donc grand besoin de l’armement et de la technologie israéliens.

Photo Ariel Hermoni / Ministère de la Défense